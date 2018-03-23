У штабі АТО призначено перевірку через несвоєчасне проходження інформації щодо ситуації на Донбасі

23:34, 23 березня 2018
Війна
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В попередню добу на Донбасі також фіксувалася повна тиша / фото Лана Борисова, Facebook

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що після уточнення оперативної інформації стало відомо, що «ворожі обстріли зі стрілецької зброї українських позицій на Донеччині, які сталися 22 березня, підтверджуються».

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«За фактом несвоєчасного проходження інформації та порушення порядку надання доповідей, у штабі АТО призначено службову перевірку», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці у штабі АТО поінформували, що за минулу добу, 22 березня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань жодного разу не відкривали вогонь на Донбасі.

У прес-центрі нагадали, що в попередню добу на Донбасі також фіксувалася повна тиша.

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Теги: #Донбас#штаб АТО#обстріли бойовиків