У штабі АТО призначено перевірку через несвоєчасне проходження інформації щодо ситуації на Донбасі
У штабі Антитерористичної операції призначено службову перевірку за фактом несвоєчасного проходження інформації.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що після уточнення оперативної інформації стало відомо, що «ворожі обстріли зі стрілецької зброї українських позицій на Донеччині, які сталися 22 березня, підтверджуються».
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«За фактом несвоєчасного проходження інформації та порушення порядку надання доповідей, у штабі АТО призначено службову перевірку», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вранці у штабі АТО поінформували, що за минулу добу, 22 березня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань жодного разу не відкривали вогонь на Донбасі.
У прес-центрі нагадали, що в попередню добу на Донбасі також фіксувалася повна тиша.