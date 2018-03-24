Бойовики з гранатометів обстріляли укріплення сил АТО в районі Кам’янки (відео)

Загалом за добу терористи здійснили п’ять обстрілів, ніхто з українських бійців не постраждав.

Сьогодні бойовики обстріляли з гранатометів укріплення сил АТО в районі Кам’янки, ніхто з українських бійців не постраждав. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

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Зазначається, що від початку доби зафіксовано п’ять обстрілів позицій Збройних сил України.

«На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти тричізастосували по захисниках Лебединського, що на приморській ділянці нашої оборони», - повідомили в штабі.

За даними прес-центру, на Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Щастя.