У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий

Військовий загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасами. Він отримав поранення несумісні з життям.

В результаті необережного поводження з боєприпасами на Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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“Сьогодні в одній з бригад, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією в результаті необережного поводження з боєприпасами отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один отримав поранення", - сказано в повідомленні.

Постраждалого бійця доставили до лікувального закладу і надали необхідну медичну допомогу.

Триває з’ясування обставин інциденту.

Як повідомляв УНІАН, з початку доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил АТО.