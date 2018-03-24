У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий
20:49, 24 березня 2018Війна
2949
Військовий загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасами. Він отримав поранення несумісні з життям.
Ілюстрація REUTERS
В результаті необережного поводження з боєприпасами на Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Читайте такожБойовики з гранатометів обстріляли укріплення сил АТО в районі Кам’янки
“Сьогодні в одній з бригад, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією в результаті необережного поводження з боєприпасами отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один отримав поранення", - сказано в повідомленні.
Постраждалого бійця доставили до лікувального закладу і надали необхідну медичну допомогу.
Триває з’ясування обставин інциденту.
Як повідомляв УНІАН, з початку доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter