У зоні АТО від вибуху боєприпасів загинув військовий

20:49, 24 березня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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“Сьогодні в одній з бригад, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією в результаті необережного поводження з боєприпасами отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один отримав поранення", - сказано в повідомленні.

Постраждалого бійця доставили до лікувального закладу і надали необхідну медичну допомогу.

Триває з’ясування обставин інциденту.

Як повідомляв УНІАН, з початку доби бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил АТО.

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Теги: #АТО#військовий#загинув