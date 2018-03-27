Харків'янин за власні кошти виготовляє озброєння для бійців АТО

На фронті його виробів вже більше 30 одиниць, і вони регулярно потрапляють в об'єктиви військових операторів.

Харків'янин Олександр Безпалий за власний рахунок робить приціли та дистанційні пульти для гранатометів для військових в АТО.

Про це йдеться в сюжеті програми "Гроші" на каналі 1+1.

Раніше він займався бізнесом, але колись побачив, як український військовий стріляє з гранатомета РПГ-7. "Коли ми тримаємо на плечі РПГ-7 заряджений - ця штука качається, і точність прицілювання при цьому різко знижується", - каже Безпалий.

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Крім того, коли відбувається постріл - ворог бачить спалах і одразу прилітає "відповідь". Від цього загинув не один український військовий.

Щоб зберегти життя стрілку та зробити постріл більш точним Безпалий придумав "Лесю" - систему дистанційного ведення вогню. Завдяки їй можна прицілитись, зайняти безпечну позицію та атакувати ворога.

Виготовляє такі системи харків'янин у себе вдома. Повноцінна система коштує близько 4,5 тисяч гривень, а найбільш мінімальній комплектації - 2,5 тисячі. Але ці системи він військовим дарує.

На фронті цих виробів вже більше 30 одиниць, і вони регулярно потрапляють в об'єктиви військових операторів.

"Особливість "Лесі" - вона стріляє з двох РПГ одночасно, і стріляють з неї із закритих позицій", - розповідає військовий ЗСУ Максим.

Зазначається, що вкладаючі гроші у свої пристрої Олександр назбирав вже 30 тисяч боргів за комуналку.