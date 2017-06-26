До лікарні Дніпра доправили бійця АТО, який отримав поранення близьким розривом пострілу з РПГ

У Дніпро доправили бійця АТО із мінно-вибуховим пораненням. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

Поранення боєць отримав під Новотроїцьким. Боєць був поранений близьким розривом пострілу з РПГ.

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"Перша допомога у Волновасі, потім бортом в лікарню Мечникова. Поранення тім'яної, скроневої області голови, лопатки, передпліччя, нижніх кінцівок, осколками сильно розбило праву кисть. Врятувати руку вкрай важко. Бійця чекає багато операцій попереду. Дух не втрачає", - пише Риженко.

Як повідомляв УНІАН раніше, у зоні АТО бойовики обстрілюють військових з кулеметів та БМП. Тенденція щодо підвищення ворожої вогневої активності у темну пору доби залишається незмінною. Відносна стабілізація від вчорашнього ранку спостерігається лише на Приморському напрямку. Натомість, найбільш інтенсивні обстріли, зокрема й з артилерії, відбулись на Луганщині.