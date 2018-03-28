Бойовики використовують живі мішені для виявлення українських снайперів

16:04, 28 березня 2018
Війна
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Иллюстрация REUTERS

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Про це Фонду «Повернись живим» на правах анонімності повідомив снайпер однієї з десантних бригад Збройних сил України.

«В прицілі бачу людину, розумію, що це не бойовик. Всі інші на тій стороні, тим часом, ховаються. Збоку з’являється труба розвідника: окупанти чекають, що я вистрілю у живу мішень, вони зафіксують мою вогневу точку та ліквідують мене», – розповів військовий.

Армійці, які бачили «трюк» із живими мішенями, зазначають, що терористи не використовували б своїх представників, це – або наші воїни, колись взяті у полон, або місцеві, які чимось не вгодили бойовикам.

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Теги: #АТО#бойовики#снайпери ЗСУ