Окупанти розпочали "великоднє перемир'я" з обстрілів позицій ЗСУ

На Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти чергове перемир'я, цього разу воно приурочене до великодніх свят.

Від початку доби 30 березня на Донбасі бойовики вже двічі порушили "великоднє" перемир'я, яке набуло чинності сьогодні вночі.

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Про це в ефірі "112 Україна" повідомив речник прес-центру штабу АТО Олег Сушинський.

"Від початку нової доби окупанти двічі порушили перемир'я, яке набуло чинності сьогодні опівночі. На донецькому напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції поблизу Авдіївки й Опитного. На луганському напрямку зберігалася тиша. Внаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали", – зазначив Сушинський.

На Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти чергове перемир'я, цього разу воно приурочене до великодніх свят. Про це раніше повідомили в прес-службі ОБСЄ за підсумками рішення Тристоронньої контактної групи.