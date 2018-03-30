Окупанти розпочали "великоднє перемир'я" з обстрілів позицій ЗСУ

10:49, 30 березня 2018
Війна
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REUTERS

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Про це в ефірі "112 Україна" повідомив речник прес-центру штабу АТО Олег Сушинський.

"Від початку нової доби окупанти двічі порушили перемир'я, яке набуло чинності сьогодні опівночі. На донецькому напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші позиції поблизу Авдіївки й Опитного. На луганському напрямку зберігалася тиша. Внаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали", – зазначив Сушинський.

На Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти чергове перемир'я, цього разу воно приурочене до великодніх свят. Про це раніше повідомили в прес-службі ОБСЄ за підсумками рішення Тристоронньої контактної групи.

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Теги: #АТО#Донбас#війна