Звіт СММ ОБСЄ: з початку року на Донбасі загинули 8 цивільних

У період із 19 березня до 1 квітня безпекова ситуація на сході України залишалася напруженою і дедалі більше погіршувалася.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що з початку 2018 року підтвердили 8 загиблих серед цивільних осіб на Донбасі.

Про це йдеться у тижневому звіті місії, опублікованому на сайті ОБСЄ.

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"Випадки насильства на сході України призвели до низки жертв серед цивільного населення. Від початку 2018 року до 1 квітня Спеціальна моніторингова місія підтвердила факт 37 жертв серед цивільного населення, зокрема, 8 загиблих", - йдеться в звіті.

Водночас сказано, що у період із 19 березня до 1 квітня безпекова ситуація на сході України залишалася напруженою і дедалі більше погіршувалася.

"Загалом кількість порушень режиму припинення вогню за двотижневий звітний період сягнула майже 10 тис. випадків (супроти 4,3 тис. за попередні два тижні). Ця кількість включає понад 1 тис. порушень режиму припинення вогню, що були зафіксовані протягом трьох днів після поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму припинення вогню, яке набрало чинності 30 березня о 00:01 (за київським часом)", - сказано в звіті.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році на Донбасі спостерігачі СММ підтверджують загибель в результаті бойових дій не менш як 86 цивільних осіб.