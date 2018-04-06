Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували 255 вибухів на Донбасі

Спостерігачі заявляють про загострення ситуації на сході України.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявлють, що за добу зафіксували 255 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 4 квітня до 19:30 5 квітня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 220 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 46 вибухів)", - сказано в звіті.

Зокрема, на Донеччині вогнева активність була помічена біля Широкиного, Світлодарська, Горлівки, Ясинуватої, Софіївки, Лебединського, Пищевика та Новогригорівки.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 35 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (15 вибухів)", - сказано в звіті.

На Луганщині факти ведення вогню зафіксовані в Алчевську, Станиці Луганській, Мирному та Круглику.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що з початку 2018 року підтвердили 8 загиблих серед цивільних осіб на Донбасі.