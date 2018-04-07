З початку доби бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі (відео)

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.

З початку доби, 7 квітня, бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ).

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Режим повного припинення вогню на період Великодніх свят бойовиками російсько-окупаційних військ й надалі не дотримується. Від початку доби противник здійснив 17 обстрілів українських опорних пунктів", - сказано в повідомленні.

Так, на Донецькому напрямку з гранатометів бойовики обстріляли укріплення сил АТО поблизу Авдіївки та Водяного, а з великокаліберних кулеметів – позиції оборонців Гнутового.

Крім цього, окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили захисники Авдіївки, Водяного, Славного та Павлополя.

На Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по українських опорних пунктах під Луганським.

Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України зазнав поранення.