З початку доби бойовики 17 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі (відео)

19:47, 07 квітня 2018
Війна
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фото УНИАН

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"Режим повного припинення вогню на період Великодніх свят бойовиками російсько-окупаційних військ й надалі не дотримується. Від початку доби противник здійснив 17 обстрілів українських опорних пунктів", - сказано в повідомленні.

Так, на Донецькому напрямку з гранатометів бойовики обстріляли укріплення сил АТО поблизу Авдіївки та Водяного, а з великокаліберних кулеметів – позиції оборонців Гнутового.

Крім цього, окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь. Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили захисники Авдіївки, Водяного, Славного та Павлополя.

На Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по українських опорних пунктах під Луганським.

Внаслідок ворожих обстрілів один захисник України зазнав поранення.

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Теги: #АТО#обстріли