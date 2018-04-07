У Страсну п'ятницю бойовики здійснили 42 обстріли на Донбасі: поранено двох українськиї бійців

Поранених доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Минулої доби бойовики на Донбасі продовжували ігнорувати «великоднє перемир’я». Агресор здійснив 42 обстріли позицій українських захисників застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими угодами.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовхотримали поранення. Їх доставили до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

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"На Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії, а також озброєння БМП противник обстріляв наші позиції в Широкиному, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Пісків. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Водяного, Лебединського, Мар’їнки та неодноразово Авдіївки. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю агресор застосував по наших укріпленнях неподалік Талаківки і Гнутового. Також зі стрілецької зброї обстріляні захисники Красногорівки, Павлополя, Шахти «Бутівка», Пісків і Кам’янки, а снайперський вогонь – вівся поблизу Широкиного", йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Луганського, Валуйського, Троїцького та Новолуганського.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група в Мінську домовлялася, що "великоднє перемир'я" на Донбасі почне діяти 30 березня, проте бойовики порушили його в першу добу.