Українські військові накрили вогнем опорний пункт бойовиків біля Авдіївки – волонтери

З вражених українськими військовими позицій терористи нещодавно обстріляли стару частину міста, зруйнувавши будинок мирних жителів.

Українські військові успішно вразили опорний пункт бойовиків в районі Авдіївки, з якого терористи обстрілювали житлові квартали міста та позиції ЗСУ.

Про це повідомляється у Facebook фонду «Повернись живим». Зазначається, що опорний пункт отримав назву «Господарочка», так раніше ринок називався на Ясинуватській розв’язці.

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«Професійно нариті окопи, трохи правіше - ДФС. Навпроти через дорогу починається Авдіївська промзона і стара частина міста, яку не так давно терористи обстріляли, зруйнувавши будинок мирних жителів», - зазначено у повідомленні.

«Попередньо вогонь вівся саме з «Господарочки». Звісно, з відповіддю наші захисники не забарились. Завдання виконано, результат є. Снаряди ворога знищені і розривались вони ще довго, бажання стріляти з мінометів по цивільним пропало надовго. І це все було досягнуто завдяки точному коректуванню з коптера», - вказали у фонді.

Нагадаємо, Тристороння контактна група в Мінську домовлялася, що "великоднє перемир'я" на Донбасі почне діяти 30 березня, проте бойовики порушили його в першу добу.