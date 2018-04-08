Сьогодні бойовики вже чотири рази порушили «великоднє перемир`я» на Донбасі

Два обстріли мали місце на Луганському напрямку, ще два – на Донецькому.

На Донбасі російські найманці сьогодні вже чотири рази порушили «великодній» режим припинення вогню.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

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«З опівночі цієї доби, 8 квітня, станом на 12.00, бойовики російсько-окупаційних військ вже здійснили 4 обстріли оборонних позицій наших військових. 2 з них відбулися на Луганському напрямку, ще 2 — на Донецькому», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовились про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року. Проте бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.

Зокрема, вчора, 7 квітня, окупанти 42 рази порушили перемир’я, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України зазнав поранень.