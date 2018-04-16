У річці Інгул знайшли тіло зниклого ветерана АТО (фото)

09:38, 16 квітня 2018
Війна
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фото facebook.com/oksana.chervonaya

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"Тіло Дениса було знайдене в Інгулі. Без ознак насильницької смерті. Чекаємо на висновки експертизи", - написала на своїй сторінці у Facebook волонтер Оксана Червоная.

"Він був з тих хлопців, яким ми почали допомагати ще в червні 2014 року. Загинув не на війні, а тут, в моєму рідному місті", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, представники російсько-окупаційних військ передали українській стороні тіло військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти 8 квітня під час виконання бойових завдань на лінії розмежування сторін. 

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Теги: #смерть#АТО#військовий