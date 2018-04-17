Помер відомий волонтер-ветеран АТО (фото)

Макогон їздив на Донбас понад 300 разів як волонтер.

Вночі 16 квітня пішов з життя відомий волонтер, учасник АТО на Донбасі Віталій Макогон.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Києво-Святошинської районної ради.

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"У ніч на 16 квітня зупинилося серце Віталія Макогона, героя-захисника вітчизни Києво-Святошинського району, учасника бойових дій, волонтера, громадського активіста, почесного жителя нашого району", - наголошується у повідомленні.

Відомо, що смерть волонтера настала через хворобу. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі після важкої і тривалої хвороби помер волонтер Віктор Погодін.