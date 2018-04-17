Помер відомий волонтер-ветеран АТО (фото)
12:05, 17 квітня 2018Війна
2779
Макогон їздив на Донбас понад 300 разів як волонтер.
Макогон помер 16 квітня / фото УНІАН
Вночі 16 квітня пішов з життя відомий волонтер, учасник АТО на Донбасі Віталій Макогон.
Про це повідомляється на сторінці у Facebook Києво-Святошинської районної ради.
Читайте такожНа Світлодарській дузі знищено позицію бойовиків "Фурункул", терористи зазнали втрат - волонтер
"У ніч на 16 квітня зупинилося серце Віталія Макогона, героя-захисника вітчизни Києво-Святошинського району, учасника бойових дій, волонтера, громадського активіста, почесного жителя нашого району", - наголошується у повідомленні.
Відомо, що смерть волонтера настала через хворобу. У нього залишилися дружина і двоє дітей.
фото facebook.com/kyivsvyat
Як повідомляв УНІАН, в Одесі після важкої і тривалої хвороби помер волонтер Віктор Погодін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter