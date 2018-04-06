Помер відомий волонтер, який допомагав бійцям АТО (фото, відео)

13:31, 06 квітня 2018
Суспільство
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Погодін помер 6 квітня / фото 048.ua

Він допомагав тим воїнам, які перебувають на "передку" - лінії вогню на Донбасі, передає місцевий сайт 048.ua.

Він допомагав практично з останніх сил і зовсім нещодавно був на фронті з черговою порцією допомоги одеситам української армії.

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Погодін почав їздити до підрозділів ЗСУ на Донбасі в середині 2014 року. Він відвозив бійцям все необхідне - від теплих речей до снайперських прицілів й приладів нічного бачення. За ці роки він здійснив 39 поїздок до зони АТО.

У кінці березня Погодін потрапив до лікарні зі шлунковою кровотечею. Волонтеру зробили операцію й обстежили у київській клініці раку. Йому була потрібна пересадка печінки, передає InfoResist.

Знайомі та всі небайдужі зібрали кошти на лікування Погодіна, однак хвороба перемогла.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня у Львові помер 24-річний волонтер "Громадської Самооборони" Андрій Бойко.

У Бойка діагностували онкологічне захворювання. Для його лікування збирали кошти, він пройшов кілька курсів хіміотерапії, однак побороти хворобу не вдалося.

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Теги: #Одеса#смерть#волонтер