Помер відомий волонтер, який допомагав бійцям АТО (фото, відео)
В Одесі після тяжкої і тривалої хвороби помер волонтер Віктор Погодін.
Він допомагав тим воїнам, які перебувають на "передку" - лінії вогню на Донбасі, передає місцевий сайт 048.ua.
Він допомагав практично з останніх сил і зовсім нещодавно був на фронті з черговою порцією допомоги одеситам української армії.
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Погодін почав їздити до підрозділів ЗСУ на Донбасі в середині 2014 року. Він відвозив бійцям все необхідне - від теплих речей до снайперських прицілів й приладів нічного бачення. За ці роки він здійснив 39 поїздок до зони АТО.
У кінці березня Погодін потрапив до лікарні зі шлунковою кровотечею. Волонтеру зробили операцію й обстежили у київській клініці раку. Йому була потрібна пересадка печінки, передає InfoResist.
Знайомі та всі небайдужі зібрали кошти на лікування Погодіна, однак хвороба перемогла.
Сьогодні вночі помер волонтер Віктор Погодін#RIP Спочивай з Миром...— Артур)🇺🇦(Arthur (@arthuruank) April 6, 2018
"Волонтер Віктор Погодін. Красногорівка Донецької області. Крайній рубіж оборони 28 ОМБр" 2015 рік pic.twitter.com/Cvu1ZYcF9Z
Як повідомляв УНІАН, 11 січня у Львові помер 24-річний волонтер "Громадської Самооборони" Андрій Бойко.
У Бойка діагностували онкологічне захворювання. Для його лікування збирали кошти, він пройшов кілька курсів хіміотерапії, однак побороти хворобу не вдалося.