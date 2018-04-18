На Донбасі знищено позицію терористів - волонтер (фото)

Волонтер розповів про чергову знищену позицію бойовиків у зоні АТО.

У зоні АТО недалеко від Маріуполя знищена позиція терористів. Опубліковані відповідні фото.

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Про це повідомив волонтер Максим Рябоконь на своїй сторінці у Facebook. "Сепари коли дізналися, що навпроти бат, якому допомагає Центр волонтерів "People's Project", підпалили бліндаж, спалили "кореша" й здетонували весь БК", – написав він.

Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що на Світлодарській дузі знищена позиція бойовиків "Фурункул", терористи зазнали втрат.