На Донбасі знищено позицію терористів - волонтер (фото)
10:44, 18 квітня 2018Війна
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Волонтер розповів про чергову знищену позицію бойовиків у зоні АТО.
Знищена позиція бойовиків / фото facebook.com/ryabokon.maxim
У зоні АТО недалеко від Маріуполя знищена позиція терористів. Опубліковані відповідні фото.
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Про це повідомив волонтер Максим Рябоконь на своїй сторінці у Facebook. "Сепари коли дізналися, що навпроти бат, якому допомагає Центр волонтерів "People's Project", підпалили бліндаж, спалили "кореша" й здетонували весь БК", – написав він.
Раніше волонтер Юрій Мисягін повідомляв, що на Світлодарській дузі знищена позиція бойовиків "Фурункул", терористи зазнали втрат.
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