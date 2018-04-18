Мінометний обстріл у Пісках: лікарі розповіли про стан поранених бійців (відео)
19:44, 18 квітня 2018Війна
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Напередодні під час мінометного обстрілу поранення отримали четверо бійців - 41-річний Віталій та 25-річний Анатолій потрапили в реанімацію.
Лікарі розповіли про стан бійців, які отримали поранення у Пісках
Лікарі розповіли про стан бійців, які отримали поранення в Пісках під час мінометного обстрілу.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Напередодні під час мінометного обстрілу поранення отримали четверо бійців - 41-річний Віталій та 25-річний Анатолій потрапили в реанімацію.
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Анатолій, якому осколок прошив голову, досі без свідомості, але вже почав самостійно дихати. Стан його побратима Віталія середньої тяжкості.
Раніше ЗМІ розповіли про загиблого в Пісках 20-річного бійця. У бою в Пісках загинув боєць 57-мої мотопіхотної бригади.
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