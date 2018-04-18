Мінометний обстріл у Пісках: лікарі розповіли про стан поранених бійців (відео)

Напередодні під час мінометного обстрілу поранення отримали четверо бійців - 41-річний Віталій та 25-річний Анатолій потрапили в реанімацію.

Лікарі розповіли про стан бійців, які отримали поранення в Пісках під час мінометного обстрілу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Напередодні під час мінометного обстрілу поранення отримали четверо бійців - 41-річний Віталій та 25-річний Анатолій потрапили в реанімацію.

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Анатолій, якому осколок прошив голову, досі без свідомості, але вже почав самостійно дихати. Стан його побратима Віталія середньої тяжкості.

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