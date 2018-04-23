На Донбасі воює 13-річний бойовик - сайт "Миротворець"(фото)

11:24, 23 квітня 2018
Війна
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Його батько теж поповнив ряди терористів на Донбасі / фото myrotvorets.center

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Він потрапив до бази сайту "Миротворець", на якому зазначено, що він "став жертвою психологічного насильства". "Під впливом російської пропаганди перетворений на малолітньої бойовика", - зазначається на сайті.

Відомо, що його батько Олександр Глусенко служить бойовиком в 1-ій штурмовій групі т. зв. "Народно-визвольного батальйону "Зоря".

миротворець фото.центр

Раніше інформаційний центр "Миротворець" вніс у свої чорні списки аташе Генерального консульства Російської Федерації в Харкові Дмитра Бондарця.

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Теги: #Донбас#бойовики#Миротворець