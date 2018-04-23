На Донбасі воює 13-річний бойовик - сайт "Миротворець"(фото)
11:24, 23 квітня 2018Війна
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Малолітній бойовик народився 26 серпня 2004 року в Луганській області.
Його батько теж поповнив лави терористів на Донбасі / фото myrotvorets.center
На окупованій території Донбасу на боці бойовиків воює 13-річний Максим Глусенко.
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Він потрапив до бази сайту "Миротворець", на якому зазначено, що він "став жертвою психологічного насильства". "Під впливом російської пропаганди перетворений на малолітньої бойовика", - зазначається на сайті.
Відомо, що його батько Олександр Глусенко служить бойовиком в 1-ій штурмовій групі т. зв. "Народно-визвольного батальйону "Зоря".
фото myrotvorets.center
Раніше інформаційний центр "Миротворець" вніс у свої чорні списки аташе Генерального консульства Російської Федерації в Харкові Дмитра Бондарця.
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