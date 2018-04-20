Аташе з консульства РФ у Харкові потрапив у чорні списки "Миротворця"

Дипломата підозрюють у сприянні втечі моряків зі скандального "Норду".

Інформаційний центр "Миротворець" вніс у свої чорні списки аташе Генерального консульства Російської Федерації в Харкові Дмитра Бондарця.

Інформація про внесення дипломата в "Чистилище" опублікована на офіційному сайті Центру.

Бондарцю інкримінують сприяння незаконному переміщенню моряків із затриманого судна "Норд" в Росію всупереч рішенню українського суду.

"Організація незаконного перетинання Державного кордону України в пункті пропуску "Гоптівка" групою осіб (екіпаж судна "Норд") і в аеропорту "Жуляни". Участь в антиукраїнських інформаційних заходах Росії (країна-агресор). Незаконна видача російських паспортів членам команди судна "Норд", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, співробітники сайту підозрюють, що Дмитро Бондарець є колишнім або чинним кадровим співробітником Головного розвідувального управління Генштабу РФ.

Нагадаємо, в базу даних сайту "Миротворець" днями потрапив президент Сирії Башар Асад. Його внесли в "Чистилище" за відвідування дітьми табору "Артек" в окупованому Криму.

Туди ж, у березні потрапила і колишня кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак. Причиною стало "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим", а також маніпулювання інформацією "з метою отримання політичних дивідендів".