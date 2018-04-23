На Донбасі внаслідок обстрілів поранено трьох українських військових

З початку доби бойовики здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО.

Сьогодні на Донбасі внаслідок виконання бойових завдань троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

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Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook, від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 25 обстрілів позицій українських військових, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.

На Луганському напрямку окупанти двічі із заборонених 120-мм мінометів та гранатометів відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм - в районі Попасної і тричі - під Новоолександрівкою.

Крім цього, під обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Новозванівки.

На Донецькому напрямку 120-мм міномети окупанти застосували по українських позиціях неподалік Водяного. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи відкривали вогонь по захисниках Верхньоторецького, Водяного та Гнутового.

Також великокаліберні кулемети бойовики застосували по опорних пунктах українських військовослужбовців в районі Павлополя, а стрілецьку зброю - під Талаківкою, Лебединським, Невельським, Мар’їнкою, Павлополем та поблизу Шахти "Бутівка".

"Внаслідок виконання бойових завдань троє українських захисників зазнали поранень. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", - поінформували у штабі АТО.