Завершення АТО: представник України щодо "Мінська" прокоментував зміну формату операції на Донбасі

Він зазначив, що закон про реінтеграцію Донбасу дозволяє займати більш тверду позицію для просування інтересів України.

Представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Олександр Моцик вважає, що зміна формату АТО на операцію Об’єднаних сил на Донбасі не матиме негативного впливу на переговорний процес у Мінську.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи зміну формату операції на Донбасі.

«Що стосується Мінського процесу, то жодним чином негативно це на Мінський процес не вплине», - наголосив Моцик.

«Закон, який передбачає перехід від АТО до операції Об’єднаних сил, був прийнятий тому, що і суспільство, і держава, і влада такий закон потребує. В законі чітко визначено ту ситуацію, яка існує, що є російська агресія проти України і Росія названа державою-агресором – це дуже важливо», - зазначив він.

За словами Моцика, в законі про деокупацію Донбасу прописані кроки, які буде робити Україна з тим, щоб реінтегрувати окуповані території в загальноукраїнський простір після того, як звідти підуть російські війська.

«Цей закон дозволяє представникам України у Мінську мати більш тверду основу, щоб просувати свою позицію», - підкреслив він.

Читайте такожЗавершення АТО на Донбасі: Генштаб готується до переходу до операції Об’єднаних сил 30 квітня

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 січня ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Серед іншого, законом передбачено, що АТО може бути завершено у зв’язку із введенням воєнного чи надзвичайного стану або із початком здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, передбачених цим законом.

22 лютого начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що АТО буде завершена, на Донбасі проводитиметься операція Об’єднаних сил, яку очолить військове керівництво. Також у Генштабі ЗСУ заявляли, що АТО на Донбасі може тривати й під час операції Об'єднаних сил - ці заходи не виключають один одного.

Президент призначив на посаду командувача Об’єднаних сил заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

13 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція буде змінена на операцію Об'єднаних сил на Донбасі 30 квітня.