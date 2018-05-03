Росія блокує розширення мандату ОБСЄ на всю ділянку кордону - МЗС

Постійна Рада ОБСЄ схвалила рішення щодо продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк».

Росія залишається єдиною в ОБСЄ, хто наполегливо блокує розширення мандату Місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей України.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України, оприлюдненому прес-службою відомства.

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"Підтримуючи продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк», Міністерство закордонних справ України висловлює глибоке розчарування з приводу того, що Росія залишається єдиною в ОБСЄ, хто наполегливо блокує розширення мандату Місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей України. Обговорення під час 1184-го засідання Постійної ради ОБСЄ 3 травня 2018 року, на якому було схвалено згадане рішення, показало ізольованість Росії у небажанні забезпечити дієвий міжнародний контроль на кордоні. Такі дії Російської Федерації свідчать про її намір продовжувати постачання зброї, боєприпасів та військового обладнання, регулярних військ, найманців з метою підтримки терористичної діяльності на території України. У цьому зв’язку, приєднавшись до консенсусу щодо рішення, делегація України в ОБСЄ виголосила відповідну інтерпретуючу заяву", - йдеться у коментарі.

Водночас у МЗС закликали Росію до неухильного виконання взятих на себе зобов’язань в рамках Мінських домовленостей, зокрема виконання Росією положень п.4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо забезпечення постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ на тимчасово неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону, а також створення зони безпеки уздовж кордону з Росією, що є критично важливим для деескалації ситуації та мирного врегулювання на Донбасі.