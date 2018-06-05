На Донеччині загинув брат Георгія Гонгадзе

22-річний боєць Першої окремої штурмової роти українського Добровольчого корпусу "Правий Сектор" Мар'ян Корчак, який загинув 25 травня, виявився троюрідним братом загиблого журналіста Георгія Гонгадзе.

22-річний боєць ДУК ПС Марян Корчак ("Хитрий"), який загинув на Донбасі 25 травня в результаті артилерійського обстрілу, був троюрідним братом відомого журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила вдова журналіста Мирослава Гонгадзе.

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"Мар'ян Корчак був сім'єю, Леся Корчак-Гонгадзе (мати Георгія Гонгадзе, - ред.) була тіткою. Вічна пам'ять", - написала журналістка.

Нагадаємо, що 25 травня, в результаті артилерійського обстрілу ворожого біля Зайцево Донецькій області загинув 22-річний боєць Першої окремої штурмової роти українського Добровольчого корпусу "Правий Сектор" Мар'ян Корчак з Львівської області з позивним "Хитрий".

Мар'ян Корчак народився 06 вересня 1995 року в с. Шкло, Яворівського району Львівської області. Закінчив ВПУ №29 в місті Львів.

У 2016 році приєднався до Національно-визвольного руху "Правий Сектор". Влітку того ж року, у складі 1-ї ОШР ДУК ПС відправився на фронт.

У нього залишилися батьки, брат і сестра.