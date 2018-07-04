На Донбасі загинув ще один боєць з Черкаської області
13:01, 04 липня 2018Війна
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Це вже третя втрата для Черкащини за останні кілька днів.
Без батька залишилися донька та син \ фото УНІАН
На Донбасі загинув боєць села Бабанка Уманського району Черкаської області.
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Про це повідомила волонтерка Ольга Ситник. Цю інформацію у коментарі виданню vycherpno.ck.ua підтвердив обласний військовий комісар Євген Курбет.
Старший сержант Олександр Скус служив у військовій частині А0693, що базується в місті Бахмут.
Без батька залишилися донька та син. Про час та місце поховання бійця стане відомо згодом.
Це вже третя втрата для Черкащини за останні кілька днів. У понеділок Черкаси прощалися із загиблим Геннадієм Нємцовим, а вчора стало відомо про загибель ще одного 22-річного воїна з Городищенського району.
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