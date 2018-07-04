На Донбасі загинув ще один боєць з Черкаської області

Це вже третя втрата для Черкащини за останні кілька днів.

На Донбасі загинув боєць села Бабанка Уманського району Черкаської області.

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Про це повідомила волонтерка Ольга Ситник. Цю інформацію у коментарі виданню vycherpno.ck.ua підтвердив обласний військовий комісар Євген Курбет.

Старший сержант Олександр Скус служив у військовій частині А0693, що базується в місті Бахмут.

Без батька залишилися донька та син. Про час та місце поховання бійця стане відомо згодом.

Це вже третя втрата для Черкащини за останні кілька днів. У понеділок Черкаси прощалися із загиблим Геннадієм Нємцовим, а вчора стало відомо про загибель ще одного 22-річного воїна з Городищенського району.