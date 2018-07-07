Мобілізувався для уникнення покарання: в рядах ЗСУ виявили екс-бойовика "ДНР" (відео)

13:01, 07 липня 2018
Війна
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Затриманий громадянин у 2014 році приєднався до бойовиків / скріншот відео штабу ООС

В результаті комплексу заходів, реалізованого співробітниками військової контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил, викрито та у взаємодії з Нацполіцією затримано учасника терористичної організації «ДНР», який переховувався від правосуддя в одній з військових частин Об’єднаних сил.

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Як повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook, в результаті проведеної спецоперації затримано мешканця Херсонської області, який у 2014 році приєднався до бойовиків проросійських бандформувань та вступив на службу до штабу «ДНР» у місті Часів Яр, де зі зброєю в руках виконував вказівки своїх ватажків з виявлення та затримання патріотично налаштованих громадян України в Артемівському районі Донецької області.

«У липні 2014 року з початком звільнення українських міст від проросійських бандформувань, затриманий залишив службу в «ополченні Новоросії» та повернувся до Херсонщини. Згодом, з метою уникнення від покарання молодик призвався за мобілізацією до Збройних сил України та в подальшому уклав контракт на проходження військової служби в одній з військових частин, яка залучена до операції Об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оперативники військової контррозвідки викрили та певний час тримали колишнього бойовика під контролем.

6 липня 2018 року матеріали щодо протиправної діяльності бойовика передано до Бахмутського відділу поліції ГУ НПУ в Донецькій області з метою відкриття кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

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Теги: #Донбас#ДНР#війна#бойовики#ЗСУ