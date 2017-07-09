Контррозвідка СБУ затримала товариша "Мотороли", "Гіві" й Захарченка - журналіст (фото)

Контррозвідка СБУ провела спецоперацію й затримала товариша "Мотороли", "Гіві" й Захарченка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Він думав, що все мине гладко. Він уже робив цей трюк кілька разів. У кишені паспорт на ім'я Валерія Войтенка. Непримітного пенсіонера, скромного ветерана праці. Паспорт український", - йдеться у його повідомленні.

Журналіст розповів, що після переходу кордону з Придністров'ям "Валерій Войтенко" мав "перетворитися" на справжнього російського полковника Валерія Гратова, колишнього начальника особистої охорони президента невизнаної ПМР, чинного інструктора донбаських бойовиків, близького друга "Гіві" і "Мотороли".

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"Контррозвідники давно знали, що під ім'ям "Валерій Войтенко" - дехто на прізвисько "Санич". Відомий у Москві як полковник ВДВ Валерій Гратов. Українська контррозвідка отримала дані про намір ФСБ Російської Федерації призначити "заступником міністра держбезпеки Придністров'я" свою людину. Головна умова – вона повинна бути кадровим російський військовим з досвідом бойових дій. На Донбасі. На боці бойовиків", - зазначив Цаплієнко.

Він розповів, що Гратов - російський офіцер-десантник, сім років поспіль охороняв лідера невизнаного Придністров'я Ігоря Смирнова, після чого перебрався в Москву. А з 2014 року він - на Донбасі.

Коли контррозвідники затримали його, російський полковник почав стверджувати, що він "медалі ювілейні роздавав, і все".

Також журналіст опублікував витяги з інструкції, яку полковник Гратов передав з Москви до Донецька ще на початку 2014-го.

"Він був одним із тих, кого надіслали сюди розпалювати цю війну. Спочатку коктейлями Молотова. Потім щось важче і потужніше. Влітку 2015-го Гратова знімали на блок-посту, перед яким був встановлений плакат: "Укропи, ласкаво просимо до пекла!", - наголосив Цаплієнко.

Крім того, Гратов перебував під Іловайськом під час прямого російського вторгнення на територію України.

"У його портфоліо маса фотографій зі знаменитими донбаськими м'ясниками. Живими і мертвими. Гратов з "Моторолою". Гратов з "Гіві". Гратов з Мозговим... З Безлером... Захарченком... У галереї "Санича" є і дивакуватий Басурін, і хитруватий Пургін", - йдеться у повідомленні журналіста.

Раніше в Мережі повідомили, що так званий "отаман Всевеликого Війська Донського" Микола Козіцин, який воював на стороні терористів "ЛНР", помер в Росії від раку мозку.