Командувач ООС: є чималі шанси, що війна на Донбасі "може закінчитися швидко"

Командувач ООС Сергій Наєв вважає, що Путіну вигідно шантажувати Україну за придністровським сценарієм.

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв вважає, що сьогодні існують чималі шанси, що війна на Донбасі може закінчитися швидко.

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«Вважаю, є чималі шанси, що війна може закінчитися швидко», – заявив генерал-лейтенант в інтерв’ю виданню «Високий замок».

Наєв вважає, що російському президенту Володимиру Путіну широкомасштабна війна не вигідна, адже його мета – залишити Україну у сфері свого впливу.

«Йому вигідно шантажувати Україну за придністровським сценарієм. Саме для цього він і розпочав конфлікт на сході. Але сам Путін не усвідомлює, якої катастрофічної помилки припустився: власними руками цілу націю зробив своїми лютими ворогами, ворогами російської держави. Український народ, пам’ятаючи, які жертви принесла йому ця війна, ніколи не пробачить цього і буде мститися. Путін мимоволі згуртував і загартував українську націю», – сказав Наєв.