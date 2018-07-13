Командувач ООС: є чималі шанси, що війна на Донбасі "може закінчитися швидко"

11:03, 13 липня 2018
Війна
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Наєв вважає, що Путіну широкомасштабна війна не вигідна / фото УНІАН

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«Вважаю, є чималі шанси, що війна може закінчитися швидко», – заявив генерал-лейтенант в інтерв’ю виданню «Високий замок».

Наєв вважає, що російському президенту Володимиру Путіну широкомасштабна війна не вигідна, адже його мета – залишити Україну у сфері свого впливу.

«Йому вигідно шантажувати Україну за придністровським сценарієм. Саме для цього він і розпочав конфлікт на сході. Але сам Путін не усвідомлює, якої катастрофічної помилки припустився: власними руками цілу націю зробив своїми лютими ворогами, ворогами російської держави. Український народ, пам’ятаючи, які жертви принесла йому ця війна, ніколи не пробачить цього і буде мститися. Путін мимоволі згуртував і загартував українську націю», – сказав Наєв.

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Теги: #Донбас#війна