Путін готується до нової масштабної агресії - експерт

Росія не стане проявляти агресію під прикриттям ЧС-2018, вважає експерт.

Наступного серйозного прояву агресії Росії можна очікувати під час Олімпіади-2020.

Про це військовий експерт і блогер Олексій Арестович розповів в інтерв'ю "Апострофу".

Зазначається, що напередодні Чемпіонату світу з футболу 2018 було багато розмов про можливе загострення ситуації, а також було вжито низку заходів безпеки, - обмежено рух на прифронтових ділянках, введено посилений прикордонний контроль, заблоковане перевезення вантажів і велику частину автобусного руху.

Однак, на думку Арестовича, Росія не стане проявляти агресію під прикриттям ЧС-2018.

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"Весь світ вже давно знає, що вони люблять наступати під прикриттям спортивних змагань: Крим віджимали під Олімпіаду, Грузію атакували під Олімпіаду, тому, думаю, наступна мета – це Олімпіада-2020, от тоді треба чекати великих неприємностей. А зараз вони навпаки зроблять паузу, мовляв, дивіться, спортивні змагання минули, ви всі так боялися, що ми будемо атакувати, але бачите, нічого не сталося, ми мирні люди, спорт для нас понад усе. Жоден уболівальник не постраждав від жодного російського хулігана, а ось британських фанатів у Києві побили. Тому даремно ви говорите, що ми там щось загостримо на фронті", - наголосив він.

"Головний меседж у тому, що Росію оббрехали, адже це насправді дуже цивілізована й дуже культурна країна, яка просто захищає свої інтереси, це в Україні фашисти. І ось іспанські та британські вболівальники, попиваючи пиво на вулицях Ростова, думають: "Ну оббрехали ж матінку-Росію, а вона така класна". І все це – під м'який віджим Азовського моря, тобто вони все-таки вдаються до воєнних дій, просто не там і не таких, як ми очікували", - резюмував військовий експерт.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що Росія може влаштувати нові провокації у районі селища Золоте-4 на Донбасі, звільненого Об'єднаними силами в кінці червня.