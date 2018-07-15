Минулої доби на Донбасі було поранено двох українських військових

За даними розвідки, протягом доби було знищено одного окупанта, ще трьох - поранено.

Упродовж минулої доби, 14 червня, російські бойовики на сході України 23 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого вогню було поранено двох українських військовослужбовців.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру штабу Об’єднаних сил, один з ворожих обстрілів було здійснено із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.

Зазначається, що противник проявляв активність і віввогонь по захисниках Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Залізного, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Пісків, Талаківки, Гнутового, Широкиного, Водяного та Павлополя. Ворог намагався змусити військовослужбовців ОС відкрити вогонь у відповідь.

В результаті бойових дій двох українських бійців було поранено. В той же час, за даними розвідки, минулої доби одного окупанта було знищено, трьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики 4 рази обстріляли позиції українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Тарамчука та Гнутового.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що українські військові мають право відкривати вогонь на власній території, захищаючи її від іноземних військових.