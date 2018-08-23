Волонтер розповів, які "привітання" Росія готує Україні до Дня незалежності

Щоб зіпсувати українцям свято, Москва щось утне. Це вже стало свого роду традицією.

Безпосередньо в День незалежності України є ймовірність ситуативного загострення ситуації на фронті. Це однозначно, можна навіть не сумніватися.

Про це пише волонтер Мирослав Гай у своєму блозі на "Главреді".

Він каже, що завжди на будь-які свята ми спостерігаємо щось подібне.

"Це вже стало свого роду традицією супротивника – посилювати обстріл наших позицій у святкові дні. Так відбувається тому, що, по-перше, йде розрахунок на те, що у святковий день хтось розслабиться, по-друге, що в такий день просто буде менша пильність", - пише Гай.

Загострення ситуації на Донбасі можливе на традиційних напрямах: Азовський напрямок, Широкіно, Маріупольський напрямок, Авдіївка, Піски, Донецький напрямок – тут, найімовірніше, буде "гаряче". Єдине – на Луганському напрямку останнім часом було більш-менш спокійно. Тому, сподіваюся, що там і в День незалежності нічого такого не буде.

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Також він оцінив можливість більш масштабних дій противника на фронті.

"В цілому, можна говорити про те, що противник готується до більш широкої агресії. Це видно хоча б по тому, що останнім часом Росія вантажівками завозила особовий склад. Ці вантажівки перетинали кордон поза контрольно-пропускних пунктів, а далі сільськими дорогами пробиралися до точок розташування. Відповідно, можна припускати, що певна провокація на Донбасі Росією готується. До того ж, нагадаю, зараз на Донбасі з боку росіян воює 32 тисячі військовослужбовців, особового складу. Все це – регулярні війська Російської Федерації, її регулярні підрозділи", - стверджує волонтер.

Гай не виключає можливості якихось терористичних загроз і провокацій під час параду в Києві.

"Однак останнім часом СБУ і Національна поліція забезпечували безпеку під час таких масштабних заходів, причому таких, які викликали у товариства безліч протиріч і бурю емоцій: це і Хресний хід за участю президента Порошенка, і Хресний хід Московського патріархату, і Марш ЛГБТ. Незважаючи на це, все-таки наші правоохоронці справлялися з загрозами та викликами і, в підсумку, змогли забезпечити належний рівень безпеки. Тому я думаю, що під час параду з нагоди Дня незалежності України теж будуть вжиті належні заходи щодо забезпечення безпеки громадян, і все пройде більш-менш спокійно, без провокацій", - додав він.