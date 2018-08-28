Росія перекидає на Донбас новітнє озброєння - офіцер ЗСУ

За останніми даними, зараз до лінії розмежування росіяни підвезли багато нової і важкої техніки.

Росія тримає фейкові республіки "ЛДНР" на відстані і використовує як полігон для випробування своїх нових боєприпасів, техніки та озброєння.

Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц в інтерв'ю "Обозревателю".

"Доказів цьому - тисячі. Останнє випробування нової реактивної системи, реактивного снаряда, якого у нас немає на озброєнні", – говорить офіцер.

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Як повідомляє український військовий, за останніми даними, зараз до лінії розмежування росіяни підвезли багато нової і важкої техніки.

"Як нам повідомляють, це - для проведення навчань. Та й на наступ це не схоже. Але все одно нам потрібно готуватися - тому що під виглядом цих навчань ворог може займати вигідні для можливого наступу позиції", - розповів боєць ЗСУ.

Офіцер підкреслює, що в умовах гібридної війни Росія може приймати неадекватні рішення, але ЗСУ готові завдати удар у відповідь.

"Чим більше вони сюди техніки сюди пришлють, тим більше ми її спалимо", – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики били по ВСУ на всіх напрямках: вперше після довгої перерви в хід пішли танки.