Бойовики вчора гатили по ЗСУ на всіх напрямках: вперше після тривалої перерви у хід пішли танки

За даними розвідки, за минулу добу 3 окупантів було знищено, ще 4 отримали поранення.

Упродовж минулої доби, 27 серпня, бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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«Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Авдіївка, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Гнутове та Лебединське противник застосовував міномети. Також поблизу Лебединського ворог знову після тривалої перерви використав танки», – йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені.

За даними розвідки, за минулу добу 3 окупанти знищено, ще 4 отримали поранення.

Від початку доби бойовики шість разів обстрілювали позиції сил ООС в районі Новолуганського, Гнутового, Павлополя і Лебединського, застосовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети.