В окупованому бойовиками Антрациті згорів ТЦ «Маяк» (фото)

Окупанти замовчують інформацію про інцидент, в той час як місцеві жителі скаржаться на роботу пожежників.

У центрі окупованого бойовиками «ЛНР» міста Антрацит Луганської області згорів торговельний центр «Маяк».

Про це в Facebook повідомив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський. За його словами, це сталося ще вчора, 6 жовтня.

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«Щойно повідомили, що на окупованій території Луганської області у м. Антрацит (це моє рідне місто), в центрі міста згорів торговельний центр Маяк. Це сталося вчора, 6.10.2018. Я зв'язався з місцевими лікарями, жертв начебто немає, але я ще перевіряю інформацію», – зазначив він.

За словами правозахисника, окупанти замовчують інформацію про інцидент. Місцеві жителі скаржаться, що пожежники приїхали з великим запізненням.

Як уточнив Лисянський, протягом минулого тижня в ОРЛО відбувалися віялові відключення електрики.

«Раніше так зване «Міністерство палива та енергетики» НЗФ «ЛНР» повідомляло, що з вечора 6.10.2018 до 5.00 7.10.2018 будуть проводитися планові ремонтні роботи, і за їх заявами дефіцит електроенергії на цей період буде відчутним, тобто іншими словами - перебої електроенергії. Саме в цей час і сталася пожежа. У пожежної служби, що приїхала на місце пригоди, було недостатньо води і приїхали пожежники із запізненням», – зазначив він.

За словами Лисянського, місцеві жителі пов'язують пожежу саме з віяловими відключеннями електрики.

Раніше в Мережі показали фотографії окупованої бойовиками "Донбас Арени". Відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікував журналіст Денис Казанський. За його словами, закинута "Донбас Арена" потроху заростає бур'янами.