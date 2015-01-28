Бойовики з «Градів» обстріляли вокзал в Дебальцевому - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Терористи завдали ударів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по залізничному вокзалу в Дебальцевому», - сказав він.

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«Через намагання бойовиків захопити місто там уже шостий день відсутнє водо-, електро- та теплопостачання», - додав Лисенко.

Раніше повідомлялось, що в Авдіївці, яка знаходиться недалеко від Донецька, кілька днів не змовкає артилерія. Місто знаходиться під контролем України та посилено обстрілюється з боку бойовиків. 26 і 27 січня обстріл був настільки сильним, що руйнування з'явилися майже у всіх районах міста. Снаряди потрапили в житлові будинки, магазини, лікарні, бібліотеки, дитячий садок.