Бойовики накривають вогнем Авдіївку: центр міста розбомбили, жителі в паніці тікають (фото)

Місто знаходиться під контролем України та посилено обстрілюється з боку бойовиків. 26 і 27 січня обстріл був настільки сильним, що руйнування з'явилися майже у всіх районах міста. Снаряди потрапили в житлові будинки, магазини, лікарні, бібліотеки, дитячий садок. У місті пошкоджено комунікації, проблеми з опаленням, вже довгий час немає електрики. Про це повідомляє ZN.UA.

За повідомленнями начальника міліції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, є загиблі і поранені, серед постраждалих під час обстрілів є діти.

"В Авдіївці, після огляду руйнувань на вулиці Корольова, слідчо-оперативна група міськвідділу міліції виявила сімейну пару, яка загинула в результаті пожежі через попадання снаряда", - пише Аброськін у Фейсбуці.

У соцмережах повідомляють, що через пошкодження газових труб в місті почалися пожежі. Багато лікарів авдіївської лікарні покинули місто, швидка допомога виїжджає тільки на екстрені випадки, так як в лікарні мало персоналу.

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Місцеві жителі в паніці виїжджають з міста.

"Ми вже кілька днів спали в передпокої, постійно вибухи. Мобільний зв'язок працює дуже погано, світла немає. В ніч на 27 січня творилося щось неймовірне, стіни будинку тряслися, за вікном якесь червоне зарево. Ми не витримали. Я в темряві на колінах з ліхтариком повзала по квартирі, збираючи дорожню сумку. Вранці на вулицях було страшно, центр міста майже весь розбомбили. Таксі викликати було неможливо, я стала посеред дороги, почала зупиняти машини. Нарешті одна людина допомогла нам виїхати в Красноармійськ. Там у нас нікого немає, ніхто не зустрічав, їхали в нікуди", - розповіла пенсіонерка з Авдіївки Олена Миколаївна, яка виїхала з міста зі своєї 85-річною матір'ю.