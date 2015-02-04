Інформацію про живих "кіборгів" під руїнами Донецького аеропорту поширює ворог - волонтери
Під руїнами аеропорту залишається кілька десятків тіл українських військових, точної кількості їх ніхто не знає, але звідки вивезти їх зараз неможливо.
Волонтери не виключають, що інформацію про живих «кіборгів» під руїнами Донецького аеропорту, поширює ворог для того, щоб відволікти туди частину українських сил.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила координатор проекту “Повернись живим” Ольга Кобилинська.
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“Є інформація, що ці вкидання інформації про те, що в аеропорту залишаються живі бійці, які пишуть СМС родичам, - це технологія для того, щоб посилити паніку і спонукати наші Збройні сили до активніших дій в аеропорту, щоб потім накрити наших бійців артилерією”, - зазначила Кобилинська.
Своєю чергою голова правління одного з благодійних фондів Ганна Сандалова зазначила, що під руїнами аеропорту залишається декілька десятків тіл українських військових, точної кількості їх ніхто не знає, але вивезти їх звідки наразі неможливо.
“Проблема в тому, що нам вже дві доби не призупиняють вогню, щоб туди зайти”, - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, 21 січня бойовики посилили атаки на Донецький аеропорт, який утримувався українськими військовослужбовцями з 26 травня 2014 р. У результаті бойових дій за кілька днів протистояння була повністю зруйнована інфраструктура аеропорту, у зв'язку з чим ухвалено рішення про відведення українських військовослужбовців. Загинуло кілька захисників Донецького аеропорту, у полон потрапили 16. Крім того, під руїнами приміщень залишались декілька десятків бійців, точна кількість їх була невідома.
29 січня у Генштабі ЗСУ заявили, що Донецький аеропорт втратив своє стратегічне значення внаслідок зруйнування, і тому утримувати цей об’єкт не було військової необхідності.
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В.о. прес-секретаря Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що станом на 2 лютого 28 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти на території Донецького аеропорту.
"Ми тримаємо під вогневим контролем Донецьке летовище. На території аеропорту не вщухають обстріли та бої, наші пошуково-рятувальні підрозділи не можуть туди дістатись. Станом на сьогодні вважаються зниклими на території донецького летовища 28-м українських військовослужбовців", - сказав він.