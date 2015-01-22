Під руїнами в Донецькому аеропорту залишаються не менше 20 "кіборгів" - журналіст

Під руїнами в Донецькому аеропорту залишилися не менше 20 українських військових.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook.

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"У руїнах ДАП залишилися кіборги!!! Не менше двадцяти осіб. Живі. Вони мають можливість відступити до позиції Небо, там наші. Але вони не відступають!" - пише він.

Як повідомляв УНІАН, у штабі антитерористичної операції не виключають, що під руїнами нового терміналу Донецького аеропорту могли залишитися українські військові, але через запеклий бій зараз неможливо відшукати їх та врятувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Могли. Могли залишитися. Але поки що можливості (врятувати бійців) немає, оскільки там триває бій, і підійти можливості немає - суцільний вогонь. Як тільки буде можливість, ми їх обов’язково знайдемо і витягнемо", - сказав Лисенко.

Він також зазначив, що українська сторона у даний час веде переговори щодо звільнення захоплених вчора в полон терористами українських бійців.

Також сьогодні Лисенко заявив, що вчора було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу Донецького аеропорту, оскільки об’єкт повністю зруйнований і не придатний для оборони.