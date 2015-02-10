Рятувальники збирають снаряди від "Торнадо", які не розірвалися, по всьому Краматорську - ЗМІ

Як повідомляє INSIDER, тільки одна з груп співробітників ДСНС розповіла, що у них є вісім адрес, звідки прийшли повідомлення про попадання снарядів, що не розірвалися.

Кореспондент видання особисто бачив чотири таких снаряди, які не розірвалися, але не бачив поранених або убитих людей. Один з снарядів витягували із землі за допомогою машини. Один снаряд потрапив у двір школи-інтернату на вулиці Соціалістичній.

Читайте такожСнаряди від систем "Торнадо", з яких бойовики обстріляли Краматорськ, лежать посеред вулиць міста (фото)

Також в Краматорську помітно велику кількість машин ДСНС. На вулиці Сакко і Ванцетті, 16, снаряд близько трьох метрів пробив двоповерховий будинок, але не розірвався. Він пробив дах, дійшов до підвалу, але не розірвався.

Сьогодні президент Петро Порошенко повідомив, що бойовики з систем "Торнадо" обстріляли аеродром біля Краматорська, снаряди потрапили в житлові квартали міста.