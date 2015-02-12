Військові РФ на Донбасі переодягаються у форму українських солдатів

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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«В район станції Байрак (район Горлівки) противник перекинув 2 одиниці РСЗВ БМ-21 «Град» і колону тентованих вантажних автомобілів. Супровід колони - російські військовослужбовці, половина з них в польовій формі ЗС РФ, половина - в українській формі нового зразка з нашивками «Укроп» і українськими «прапорцями»», - пише Дмитро Тимчук.

Також, за його даними, в районі населених пунктів Кримське і Трьохізбенка бойовики почали перегрупування своїх сил. Відзначається переміщення вздовж лінії фронту декількох дрібних тактичних груп. «Всього зафіксована зміна позицій двома вогневими підрозділами артилерії противника і двома піхотними» підрозділами з бронетехнікою», - зазначив Дмитро Тимчук.

Крім того, додав він, в Донецьку (Куйбишевський і Київський райони міста) продовжує фіксуватися концентрація формувань бойовиків. «За напрямом Авдіївки пройшла бронегруппа (4 танки, одна ЗУ-23-2 на КамАЗі і 6 ББМ - 2 БМП-2, 1 БМП-1 і 3 БТР-80). Між населеними пунктами Піски і Красногровка у супротивника з'явилася нова мінометна батарея», - інформує Дмитро Тимчук.