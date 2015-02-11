Внаслідок обстрілу автостанції та заводу в Донецьку загинули шість осіб

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області, пише Українська правда. Там зазначили, що такими є дані на цю хвилину. Точна кількість загиблих та поранених встановлюється.

Обстріл кваліфіковано як терористичний акт.

"11 лютого, близько 7 години ранку бойовики терористичної організації "ДНР" завдали цілеспрямованого вогневого удару по зупинці громадського транспорту на території автостанції "Центр" у місті Донецьку та прохідних Донецького металургійного заводу", - заявили у прокуратурі.

За даними прокуратури, маючи вірогідну інформацію про те, що в цьому районі знаходяться лише цивільні особи, терористи нанесли декілька прицільних ударів по мирних мешканцях.

Читайте такожУкраїнські військові не обстрілювали автостанцію в Донецьку - Генштаб "Снаряди від зброї знищення влучили в автобуси, також пошкоджено дах автостанції та супермаркет", - йдеться у заяві прокуратури.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомлялося, о 7:20 у середу, 11 лютого, у Донецьку, контрольованому бойовиками, обстріляли автостанцію "Центр".