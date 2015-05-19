Бойовики розгорнули на Донбасі кілька "центрів бойової підготовки" та два посилених батальйони - Тимчук

Бойовики в Донецькій області в районі траси Маломиколаївка – Мирне – Успенка розгорнули кілька «центрів бойової підготовки» і 2 посилених батальйони.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук.

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«На схід від траси Маломиколаївка – Мирне – Успенка бойовики розгорнули відразу кілька «центрів бойової підготовки» і як мінімум 2 посилених батальйони (один з них - танковий)», - пише він.

Також зі слів Тимчука, в даному районі зосереджена значна кількість бронетехніки і артилерії (до 25 танків двох основних типів (Т-64 і Т-72), 38 ББМ (різних типів, від БМП-1, 2 до БМП-97 «Постріл»), 22 РСЗВ і 16 одиниць ствольної артилерії (в основному гаубиці Д-30), 12 одиниць САУ (2С1 і 2С3).