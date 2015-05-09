Під час обстрілу бойовиками селища в Донецькій області загинув мирний житель

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

За даними прес-служби, 8 травня, близько 12.00 під обстріл бойовиків потрапило селище Олександрівка Мар'їнського району.

В ході мінометного обстрілу на вул. Орджонікідзе дістав смертельне поранення місцевий житель, 1959 року народження. Чоловік був убитий осколком у груди.

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Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

За цим фактом слідчим відділом Мар'їнського райвідділу міліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 травня УНІАН повідомляв, що бойовики обстріляли околиці Дзержинська, внаслідок чого було поранено двох чоловіків.