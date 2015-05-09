Під час обстрілу бойовиками селища в Донецькій області загинув мирний житель
Під час обстрілу бойовиками селища Олександрівка Мар'їнського району Донецької області загинув мирний житель.
Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.
За даними прес-служби, 8 травня, близько 12.00 під обстріл бойовиків потрапило селище Олександрівка Мар'їнського району.
В ході мінометного обстрілу на вул. Орджонікідзе дістав смертельне поранення місцевий житель, 1959 року народження. Чоловік був убитий осколком у груди.
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Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
За цим фактом слідчим відділом Мар'їнського райвідділу міліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 6 травня УНІАН повідомляв, що бойовики обстріляли околиці Дзержинська, внаслідок чого було поранено двох чоловіків.