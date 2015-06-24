СБУ затримала росіянина, який воював на боці терористів "ДНР" (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий мешканець Анапи, 1994 року народження, у 2013-2014 роках проходив в Абхазії (РФ) строкову службу розвідником-снайпером 7-ї військової бази миротворчих сил.

Під час допиту терорист повідомив, що у вересні 2014 року він за посередництва однополчан завербувався до 1-ї «Слов’янської» бригади терористичного формування «ДНР» із заробітною платою 360 доларів США на місяць, зазначили в СБУ.

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За словами бойовика, у грудні 2014 року до його угруповання приїхали шестеро росіян та німець на автомобілях однієї з міжнародних місій, які привезли бойовикам «гуманітарну допомогу» – розгрузки, військове взуття та форму.

«Також затриманий бойовик-росіянин розкаявся у скоєному, перепросив громадян України та звернувся до Путіна із закликом припинити цю безглузду війну», - повідомили у прес-центрі.