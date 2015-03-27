СБУ затримала чоловіка, який готував теракт у Дніпропетровську

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що вказівку вчинити цей злочин та гроші для придбання засобів ураження 34-річний житель Павлограда отримав від представників терористичної організації «ДНР». Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено ручний гранатомет РПГ-22, дві бойові гранати РГД-5 із запалами, 90 набоїв калібру 5,45 мм, 4 патрони калібру 23 мм, засоби відеоспостереження. У комп’ютері та мобільному телефоні зловмисника виявлено матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.

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Зі слів затриманого, представники так званої «ДНР» завербували його у липні 2014 року через соціальні мережі. «Він збирав і передавав терористам дані про підрозділи Збройних сил України, намагався через спільноти у соцмережах знайти поплічників для формування т.зв. «партизанських загонів» для вчинення диверсій. Днями він отримав від кураторів вказівку вивчити місце проведення віча та організувати теракт», - повідомили у прес-центрі.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала 30 осіб у ході спецоперації із "зачищення" зони АТО.