У Станиці Луганській терористи перебили газопровід і зруйнували будинок - Москаль
09:58, 25 червня 2015Війна
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У ніч на четвер, із 22.00 й до півночі Станиця Луганська зазнала обстрілу з 80-міліметрових мінометів та стрілецької зброї.
Москаль розповів про обстріли в районі Станиці Луганської / joinfo.ua
Як повідомили УНІАН у прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вогонь вівся з правого берега Сіверського Донця, окупованого бойовиками так званої «ЛНР».
У результаті обстрілу по вул. Леніна перебито газопровід низького тиску. Частина селища залишалася без газу, однак до ранку аварійні бригади встигли усунути пошкодження й відновити газопостачання.
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Також, за даними Москаля, во вул. Барбашова внаслідок прямого влучення мінометної міни повністю зруйнований і згорів приватний будинок. Обійшлося без поранених і загиблих.
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