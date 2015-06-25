У Станиці Луганській терористи перебили газопровід і зруйнували будинок - Москаль

Як повідомили УНІАН у прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вогонь вівся з правого берега Сіверського Донця, окупованого бойовиками так званої «ЛНР».

У результаті обстрілу по вул. Леніна перебито газопровід низького тиску. Частина селища залишалася без газу, однак до ранку аварійні бригади встигли усунути пошкодження й відновити газопостачання.

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Також, за даними Москаля, во вул. Барбашова внаслідок прямого влучення мінометної міни повністю зруйнований і згорів приватний будинок. Обійшлося без поранених і загиблих.