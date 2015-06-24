Бойовики сьогодні ввечері обстрілювали Широкіно

Про це повідомляє прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний, пише 0629.

Суперник першим відкрив вогонь. Українські військовослужбовці у відповідь застосовують стрілецьке озброєння.

Жителі Лівобережжя бачать дим в Широкіно. У Маріуполі ситуація стабільна.

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У прес службі полку "Азов" повідомили, що після двох днів затишшя, бойовики відкрили вогонь по позиціях українських військових сьогодні, 24 червня близько 19.45. Обстрілюють з мінометів 120 мм і важкої техніки: САУ і гаубиць, калібр снарядів яких має 152 мм.

Раніше УНІАН повідомляв, що за інформацією прес-центр АТО протягом сьогоднішнього дня бойовики значно знизили свою бойову активність вздовж всієї лінії розмежування сторін. Всього зафіксовано більше 10 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.