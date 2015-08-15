Стежка крізь мінне поле: мешканці Луганщини розповіли про неофіційний пункт пропуску на лінії контакту

Організація з безпеки і співпраці в Європі повідомила про заяви місцевих мешканців на Луганщині про існування неофіційного пункту пропуску на окуповані території.

Як інформує Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, її спостерігачам у підконтрольному владі України селищі Золоте-4 розповіли у п’ятницю, 15 серпня, що такий пункт існує поруч, передає Радіо Свобода.

За словами людей, через нього з територій, захоплених угрупованням «ЛНР», на місцевий ринок щодня приходить більш як 200 осіб.

Як кажуть мешканці, люди переходять через лінію контакту стежкою крізь мінне поле. Сепаратисти при цьому пропускають із вільної частини території на окуповану тільки тих, хто там зареєстрований, розповідають вони.

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Останнім часом на пунктах пропуску через лінію контакту утворюються великі черги через запроваджений там новий порядок пропуску, що, серед іншого, передбачає детальніші, ніж раніше, перевірки. Значну частину людей у чергах становлять мешканці окупованих територій, що їдуть на вільні території по продукти чи ліки, які там значно дешевші.

Через це на лінії контакту, на підконтрольній Україні території планують створити логістичні центри на допомогу мешканцям окупованих територій, де можна буде купити ліки і продукти за цінами вільної частини України. Але, як повідомляв днями голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука, бойовики на Луганщині почали прицільні обстріли саме тих місць, що відведені для будівництва таких логістичних центрів.