Понад 70% мешканців Донбасу підтримують територіальну цілісність України - «Народний референдум»

72,8% жителів Донецької області і 70,1% жителів Луганської області підтримують територіальну цілісність України.

Про це свідчать презентовані під час прес-конференції в УНІАН результати «Народного референдуму», який відбувся у вказаних областях 4 травня.

Так, за результатами цього опитування, проти територіальної цілісності України у Донецькій області висловилися 24,75% опитаних (23 тис. 234 особи), у Луганській області — 26,9% (24 тис. 091 особа).

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Крім того, другим питанням “Народного референдуму” було розширення повноважень місцевих громад, які виражаються в самостійній бюджетній та культурній політиці регіону.

Так, 84,79% мешканців Донецької області і 87,7% мешканців Луганської області підтримують розширення повноважень місцевих громад. Проти висловились 2,83% і 3,3% відповідно.

Для обох областей було надруковано по 100 тис. бюлетенів. У Донецькій області кількість використаних бюлетенів склала 93 тис. 878, у Луганській області - 89 тис. 560 бюлетенів.

Таким чином, за підтримку територіальної цілісності України у Донецькій області проголосували 68 тис. 343 особи, у Луганській — 62 тис. 782.

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За розширення повноважень місцевих громад у Донецькій області — 79 тис. 599 осіб, у Луганській — 78 тис. 544 особи.

Як зазначив співорганізатор “Народного референдуму” в Донецькій області Дмитро Ткаченко, результати опитування свідчать про те, що “вся ідея про федералізацію, ідея про створення якихось територіальних республік - це надумана тема, це те, що активно фінансується із третьої сторони і організовується ззовні”.

За словами співорганізатора “Народного референдуму” в Донецькій області Євгена Семехіна, на референдумі працювали понад 100 мобільних груп. У цій області було опитано мешканців 48 із 66 територіальних одиниць обласного підпорядкування.

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Опитування проводилося у Красноармійську, Добропіллі, Добропільському районі, Артемівську, Артемівському районі, Донецьку, Маріуполі, Макіївці, Харцизьку, Амвросіївці, Амвросіївському районі, Новоазовському районі.

Водночас, опитування не проводилося у Слов'янську та Слов'янському районі, Краматорську, Костянтинівці, Дружківці, Горлівці (там активно діють терористи – УНІАН).

Співорганізатор “Народного референдуму” в Луганській області Володимир Семистяга повідомив, що в регіоні опитування проводилося, зокрема, у м. Сватів та Сватівському районі, Старобільську та Старобільському районі, Алчевську, Антрациті та Антрацистівському районі, Луганську. Не проводилося опитування у Красному Лучі та Лисичанську.

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Крім того, він зауважив, що деякі люди рвали та палили бюлетені, або ж псували їх іншим чином.

«Референдум по Донецькій області і по Луганській області є більш репрезентативним і більш легітимним, ніж той референдум, який збирається проводити 11 травня так звана нелегітимна громадська організація «Донецька народна республіка», де буде винесено питання про утворення «Донецької народної республіки»», - сказав Семехін.

Він також наголосив, що референдум 11 травня буде проведено по «кримському сценарію, з автоматами і з заздалегідь визначеними результатами як явки, так і голосів, які нібито підтримають остаточні результати».

Учасники прес-конференції повідомили, що сьогодні передадуть до ЦВК протоколи із результатами «Народного референдуму».