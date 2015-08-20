Суд оштрафував Миколаївський бронетанковий завод за несвоєчасне постачання техніки

Таким чином суд задовольнив позов Військової прокуратури Південного регіону, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

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Штраф було стягнено на користь адміністрації Державної прикордонної служби та Херсонського прикордонного загону.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві на бронетанковому заводі почали випускати оновлені бойові розвідувально-дозорні машини БРДМ-2 "Хазар". У Міноборони зазначили, що це не єдина розробка миколаївських спеціалістів - на підприємстві створили медичну модифікацію бронетранспортера.